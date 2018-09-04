زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال غربي الصين

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر اليوم منطقة "شينجيانغ" الويغورية شمال غربي الصين.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن مركز الزلزال كان على بعد 22 كيلومترا من محافظة "جياشي" بولاية "كاشغر" في منطقة "شينجيانغ"، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال حتى الآن.