زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال غربي الصين

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر اليوم منطقة "شينجيانغ" الويغورية شمال غربي الصين.
وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن مركز الزلزال كان على بعد 22 كيلومترا من محافظة "جياشي" بولاية "كاشغر" في منطقة "شينجيانغ"، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال حتى الآن.
GMT 06:30 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبراليابان تلغي رحلات جوية بسبب الإعصار "جيبي"
GMT 06:25 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرتوقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية الثلاثاء
GMT 23:09 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبرالأرصاد المصرية تحذر من من سقوط أمطار تصل إلي حد السيول
GMT 06:23 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرتوقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية الأحد
GMT 06:16 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرفنلندا تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء نظام التوقيت الشتوي
شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
أرسل تعليقك