دجاجة تدافع عن صغارها بشراسة ضد أكثر الزواحف فتكًا

ظهرت أفعى فجأة في الفناء الخلفي لمنزل حين كانت دجاجة ترعى صغارها، حيث فردت الدجاجة جناحيها مركزة على العدو وبذلت قصارى جهدها لحماية الصيصان من الحيوان الزاحف الفتاك، لكن الأفعى لم تتوقف عن التقدم رغم ردة فعل الدجاجة العنيفة وحاولت الاقتراب من الصغار لكن الدجاجة صمدت حتى النهاية للدفاع عنهم.