ألغت السلطات اليابانية اليوم أكثر من 500 رحلة جوية وكثير من خدمات القطارات تحسبًا لوصول إعصار قوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية إلى غرب اليابان.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأنه من المتوقع أن يصل الإعصار "جيبي" إلى جزيرة شيكوكو أو شبه جزيرة كيي في جنوب غربي البلاد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش)، متوقعةً هطول أمطار يصل منسوبها إلى 500 ملليمتر في منطقة توكاي وما يصل إلى 400 ملليمتر بمنطقتي كينكي وكانتو، بما في ذلك طوكيو، بحلول صباح الأربعاء.