ألغت السلطات اليابانية اليوم أكثر من 500 رحلة جوية وكثير من خدمات القطارات تحسبًا لوصول إعصار قوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية إلى غرب اليابان.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأنه من المتوقع أن يصل الإعصار "جيبي" إلى جزيرة شيكوكو أو شبه جزيرة كيي في جنوب غربي البلاد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش)، متوقعةً هطول أمطار يصل منسوبها إلى 500 ملليمتر في منطقة توكاي وما يصل إلى 400 ملليمتر بمنطقتي كينكي وكانتو، بما في ذلك طوكيو، بحلول صباح الأربعاء.
GMT 06:31 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرزلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال غربي الصين
GMT 06:25 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرتوقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية الثلاثاء
GMT 23:09 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبرالأرصاد المصرية تحذر من من سقوط أمطار تصل إلي حد السيول
GMT 06:23 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرتوقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية الأحد
GMT 06:16 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرفنلندا تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء نظام التوقيت الشتوي
شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
أرسل تعليقك