حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا ترتفع إلى أكثر من 4300

قتل أكثر من 4365 شخصا في جنوب شرق تركيا وفي سوريا المجاورة، إثر زلزال عنيف الإثنين، بلغت قوته 7,8 درجات تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7.5 درجات، فيما يعيق الطقس البارد وحلول الظلام عمليات الإنقاذ. وارتفعت الحصيلة غير النهائية في تركيا مساء الإثنين إلى 2921 قتيلا، وفق الهيئة التركية لإدارة الكوارث. أما في سوريا، فقد قتل 1444 شخصا على الأقل، بحسب وزارة الصحة وفرق إغاثة.

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى إلى 711 وإصابة 1431 آخرين في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. في حين أفادت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني)، العاملة في مناطق الشمال الواقعة تحت سيطرة المسلحين بمقتل 733 شخصا وإصابة أكثر من 2100 آخرين.