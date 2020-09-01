زلزال مدمر يضرب قرب الساحل الشمالي لتشيلي

أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجي، بأن زلزالا شدته 6.7 درجة وقع قرب ساحل شمال تشيلي اليوم الثلاثاء وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات. ولم يعط المركز مزيدا من التفاصيل

المصدر: رويترز