فنلندا تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء نظام التوقيت الشتوي

طالبت فنلندا رسميًا دول الاتحاد الأوروبي بالعمل على إلغاء نظام التوقيت الشتوي، والاكتفاء بنظام توقيت موحد طوال العام.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن أكثر من 80 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي يدعمون قرار إلغاء العمل بالنظامين الشتوي والصيفي في التوقيت، بناء على دراسة أنجزت بهذا الصدد، مشيرة إلى أن عملية تغيير العمل بهذا النظام المزدوج من المقرر أن تتوقف.
ومن المنتظر أن يتم الشروع في إلغاء النظام المزودج في التوقيت والعمل بنظام موحد طوال العام بعد المصادقة عليه رسميًا من طرف حكومات دول الاتحاد الأوروبي؛ وبعد ذلك إقراره من طرف البرلمان الأوروبي.
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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