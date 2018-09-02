فنلندا تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء نظام التوقيت الشتوي

طالبت فنلندا رسميًا دول الاتحاد الأوروبي بالعمل على إلغاء نظام التوقيت الشتوي، والاكتفاء بنظام توقيت موحد طوال العام.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن أكثر من 80 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي يدعمون قرار إلغاء العمل بالنظامين الشتوي والصيفي في التوقيت، بناء على دراسة أنجزت بهذا الصدد، مشيرة إلى أن عملية تغيير العمل بهذا النظام المزدوج من المقرر أن تتوقف.

ومن المنتظر أن يتم الشروع في إلغاء النظام المزودج في التوقيت والعمل بنظام موحد طوال العام بعد المصادقة عليه رسميًا من طرف حكومات دول الاتحاد الأوروبي؛ وبعد ذلك إقراره من طرف البرلمان الأوروبي.