مبيعات النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور في السعودية تقارب 2 مليون دولار
آخر تحديث GMT12:54:21
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

مبيعات النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور في السعودية تقارب 2 مليون دولار

العرب اليوم -

العرب اليوم - مبيعات النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور في السعودية تقارب 2 مليون دولار

صقر
الرياض ـ العرب اليوم

 ارتفعت صفقات النسخة الثانية من مزاد نادي الصقور السعودي إلى نحو 7 ملايين ريال (مليون و800 ألف دولار أمريكي).

وشهدت الليلة الـ22 عقد 5 صفقات لبيع 5 صقور مقابل 630 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى 6.844.000 ريال.

وتم بيع الصقر "فرخ طرح الغيران" بمبلغ 250 ألف ريال، فيما تم بيع "فرخ طرح الدبدبة" بمبلغ 78 ألف ريال، في حين تمت صفقة الصقر "فرخ طرح مستورة" بمبلغ 110 آلاف ريال، وفرخ "طرح الحسي" بمبلغ 91 ألف ريال، فيما كان ختام الليلة مثيرا مع الصقر الخامس شاهين "فرخ طرح الدبدبة" الذي بيع بمبلغ 101 ألف ريال.

بيئة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مبيعات النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور في السعودية تقارب 2 مليون دولار مبيعات النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور في السعودية تقارب 2 مليون دولار



أخبار ذات صلة

GMT 06:33 2021 الخميس ,28 تشرين الأول / أكتوبر

زلزال بقوة 4 درجات يضرب وسط تركيا
العرب اليوم - زلزال بقوة 4 درجات يضرب وسط تركيا

GMT 02:22 2021 السبت ,23 تشرين الأول / أكتوبر

ليبيا تنفي شائعات مُتداولة حول تأثر البلاد بإعصار مُدمر الفترة القادمة
العرب اليوم - ليبيا تنفي شائعات مُتداولة حول تأثر البلاد بإعصار مُدمر الفترة القادمة

GMT 00:17 2021 السبت ,23 تشرين الأول / أكتوبر

تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة في إقليم الدريوش المغربي
العرب اليوم - تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة في إقليم الدريوش المغربي

GMT 10:28 2021 الخميس ,21 تشرين الأول / أكتوبر

المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن تسجيل هزة أرضية جديدة في مصر
العرب اليوم - المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن تسجيل هزة أرضية جديدة في مصر

GMT 06:06 2021 الثلاثاء ,19 تشرين الأول / أكتوبر

هزة أرضية بقوة 6.4 درجة شعر بها سكان مصر ولبنان وفلسطين
العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 6.4 درجة شعر بها سكان مصر ولبنان وفلسطين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نسرين طافش بإطلالة جذابة في فستان زفاف باللون الأبيض

القاهرة ـ العرب اليوم

أحدثت الفنانة السورية نسرين طافش حالةً من الجدل بين الجمهور، خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ظهورها وهي ترتدي فستان الزفاف، وسط تشويقها لمفاجأة يتم التحضير لها. وأكدت نسرين طافش، في منشورٍٍ لها عبر حسابها في "انستغرام"، أنِّها ستُعلن عن المفاجأة خلال الساعات؛ إذ ظهرت في مقطع فيديو تضمّن آخر جلسة تصوير قامت بها وظهرت مرتدية فستان زفاف باللون الأبيض. وكتبت نسرين طافش، في تعليقٍ لها قائلةً: "يا ترى شو هي المفاجأة الحلوة اللي مخبيتلكون ياها؟ ورح أعلن عنها بكرة"، وسط تألقها بإطلالة جذابة، ارتدت فيها التاج وتركت شعرها منسدلاً. وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع فيديو نسرين طافش، وسط حديث عن أنّها ستُفاجئ الجمهور بزواجها، بينما قال البعض إنّها جلسة تصوير خاصة بإحدى البراندات، غير أنَّ الجميع اتفق ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 12:38 2021 السبت ,30 تشرين الأول / أكتوبر

إبنتا أنجلينا جولي تطلان بأشهر فساتينها في العرض الأول لفيلم "Eternals"
العرب اليوم - إبنتا أنجلينا جولي تطلان بأشهر فساتينها في العرض الأول لفيلم "Eternals"

GMT 06:27 2021 السبت ,30 تشرين الأول / أكتوبر

مصر وسلطنة عُمان بين أفضل الوجهات السياحية في 2022
العرب اليوم - مصر وسلطنة عُمان بين أفضل الوجهات السياحية في 2022

GMT 04:05 2021 الإثنين ,25 تشرين الأول / أكتوبر

5 أفكار لديكورات غرف الجلوس في الخريف
العرب اليوم - 5 أفكار لديكورات غرف الجلوس في الخريف

GMT 02:23 2021 السبت ,30 تشرين الأول / أكتوبر

إيران تعلق على أحداث السودان وتتحدث عن تدخلات خارجية
العرب اليوم - إيران تعلق على أحداث السودان وتتحدث عن تدخلات خارجية

GMT 15:20 2021 السبت ,30 تشرين الأول / أكتوبر

عمرو أديب يُهاجم جورج قرداحي ويتهمه بالنصب على السعوديين
العرب اليوم - عمرو أديب يُهاجم جورج قرداحي ويتهمه بالنصب على السعوديين

GMT 16:06 2021 الخميس ,28 تشرين الأول / أكتوبر

إطلالات متميزة وجريئة للنجمات بفساتين باللون الأحمر
العرب اليوم - إطلالات متميزة وجريئة للنجمات بفساتين باللون الأحمر

GMT 13:01 2021 الجمعة ,29 تشرين الأول / أكتوبر

حتا و خورفكان "كنز سياحي" في جبال الإمارات
العرب اليوم - حتا و خورفكان "كنز سياحي" في جبال الإمارات

GMT 06:10 2021 الأحد ,24 تشرين الأول / أكتوبر

تصميمات عصرية لغرف نوم الأطفال
العرب اليوم - تصميمات عصرية لغرف نوم الأطفال

GMT 20:31 2021 الخميس ,28 تشرين الأول / أكتوبر

بايدن يدعو لإعادة السلطة للحكومة المدنية في السودان
العرب اليوم - بايدن يدعو لإعادة السلطة للحكومة المدنية في السودان

GMT 10:53 2021 الجمعة ,29 تشرين الأول / أكتوبر

تونس تُغلق 3 محطات إعلامية تبث دون تراخيص
العرب اليوم - تونس تُغلق 3 محطات إعلامية تبث دون تراخيص

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 22:19 2021 الإثنين ,25 تشرين الأول / أكتوبر

"مايكروسوفت" تحذر من هجوم إلكتروني جديد ضد مؤسسات معلوماتية أمريكية وأوروبية
العرب اليوم - "مايكروسوفت" تحذر من هجوم إلكتروني جديد ضد مؤسسات معلوماتية أمريكية وأوروبية

GMT 20:39 2021 الإثنين ,25 تشرين الأول / أكتوبر

"سبيس إكس" تتخلى عن مشروع إرسال السياح" إلى الفضاء
العرب اليوم - "سبيس إكس" تتخلى عن مشروع إرسال السياح" إلى الفضاء

GMT 04:34 2021 الثلاثاء ,26 تشرين الأول / أكتوبر

تسلا تسحب أحدث نسخة تجريبية للقيادة الذاتية الكاملة بعد يوم من الإصدار
العرب اليوم - تسلا تسحب أحدث نسخة تجريبية للقيادة الذاتية الكاملة بعد يوم من الإصدار

GMT 04:43 2021 الثلاثاء ,26 تشرين الأول / أكتوبر

فيسبوك ويوتيوب يزيلان فيديو لرئيس البرازيل لمزاعم كاذبة عن لقاحات كوفيد-19
العرب اليوم - فيسبوك ويوتيوب يزيلان فيديو لرئيس البرازيل لمزاعم كاذبة عن لقاحات كوفيد-19

GMT 05:04 2021 الثلاثاء ,26 تشرين الأول / أكتوبر

مؤسسة البريد الروسية "بوشتا راسيا" تدشن تسليم طرودها باستخدام الروبوتات
العرب اليوم - مؤسسة البريد الروسية "بوشتا راسيا" تدشن تسليم طرودها باستخدام الروبوتات

GMT 13:11 2021 الثلاثاء ,26 تشرين الأول / أكتوبر

الصينيون يخترعون روبوتا سرياً يصيب الأقمار الصناعية من داخلها
العرب اليوم - الصينيون يخترعون روبوتا سرياً يصيب الأقمار الصناعية من داخلها

GMT 14:20 2021 الثلاثاء ,26 تشرين الأول / أكتوبر

روسيا والإمارات تبرمان اتفاقية للتعاون في مجال الفضاء
العرب اليوم - روسيا والإمارات تبرمان اتفاقية للتعاون في مجال الفضاء

GMT 17:45 2021 الثلاثاء ,26 تشرين الأول / أكتوبر

"الفرعون" محمد صلاح يمتلك الأوراق الرابحة للفوز في الكرة الذهبية بإحصائيات مخيفة
العرب اليوم - "الفرعون" محمد صلاح يمتلك الأوراق الرابحة للفوز في الكرة الذهبية بإحصائيات مخيفة

GMT 10:35 2018 الخميس ,22 آذار/ مارس

الباشوات والبهاوات في الجامعات
العرب اليوم - الباشوات والبهاوات في الجامعات

GMT 04:45 2017 الخميس ,15 حزيران / يونيو

خبراء يكشفون دلالات حركات ذيل القطط لمعرفة نفسيتها
العرب اليوم - خبراء يكشفون دلالات حركات ذيل القطط لمعرفة نفسيتها

GMT 15:59 2016 الإثنين ,06 حزيران / يونيو

فوائد اللافندر لعلاج ضغط الدم
العرب اليوم - فوائد اللافندر لعلاج ضغط الدم

GMT 03:07 2013 الأحد ,11 آب / أغسطس

كوخ ريفي من الخشب والحجر
العرب اليوم - كوخ ريفي من الخشب والحجر

GMT 21:44 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد
العرب اليوم - لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد

GMT 22:16 2017 الثلاثاء ,12 أيلول / سبتمبر

نادي الوحدة الدمشقي يقطع نصف الطريق نحو نهائي كأس الإتحاد الآسيوي
العرب اليوم - نادي الوحدة الدمشقي يقطع نصف الطريق نحو نهائي كأس الإتحاد الآسيوي

GMT 21:59 2016 الإثنين ,29 آب / أغسطس

وجوه ثلاثية الأبعاد مبنية من صور "فيسبوك" قد تخدع الأنظمة الأمنية
العرب اليوم - وجوه ثلاثية الأبعاد مبنية من صور "فيسبوك" قد تخدع الأنظمة الأمنية

GMT 05:08 2016 الأحد ,24 تموز / يوليو

أطفال النفايات في العراق يتكاثرون والجهات الحكومية غائبة عن مساعدتهم
العرب اليوم - أطفال النفايات في العراق يتكاثرون والجهات الحكومية غائبة عن مساعدتهم

GMT 02:34 2017 الجمعة ,24 شباط / فبراير

علا غانم تشيد بمصطفى شعبان وتتمنى العمل مع محمد رمضان
العرب اليوم - علا غانم تشيد بمصطفى شعبان وتتمنى العمل مع محمد رمضان

GMT 04:19 2021 الإثنين ,26 تموز / يوليو

جبل فوجي يجذب محبي شروق الشمس عند «سقف اليابان»
العرب اليوم - جبل فوجي يجذب محبي شروق الشمس عند «سقف اليابان»

GMT 16:37 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

انطلاق مراسم نقل 22 من المومياوات الملكية من المتحف المصري الى متحف الحضارات
العرب اليوم - انطلاق مراسم نقل 22 من المومياوات الملكية من المتحف المصري الى متحف الحضارات

GMT 04:23 2020 الإثنين ,26 تشرين الأول / أكتوبر

"بطة" شُجاعة تقدم حياتها لإنقاذ صغارها من ثعبان هائل
العرب اليوم - "بطة" شُجاعة تقدم حياتها لإنقاذ صغارها من ثعبان هائل

GMT 15:50 2019 الثلاثاء ,05 شباط / فبراير

مجدي بدران يحلّ ضيفًا على برنامج "اسألي" عبر قناة "صحتي"
العرب اليوم - مجدي بدران يحلّ ضيفًا على برنامج "اسألي" عبر قناة "صحتي"

GMT 11:12 2018 السبت ,08 كانون الأول / ديسمبر

لقاء فكري مفتوح مع وزير الثقافة المغربي الأسبق في مؤسسة بتانة
العرب اليوم - لقاء فكري مفتوح مع وزير الثقافة المغربي الأسبق في مؤسسة بتانة

GMT 00:57 2018 السبت ,27 تشرين الأول / أكتوبر

فيفي عبده تعود إلى جمهورها في رمضان بـ"مفاجأة كبيرة"
العرب اليوم - فيفي عبده تعود إلى جمهورها في رمضان بـ"مفاجأة كبيرة"

GMT 20:28 2018 الإثنين ,30 تموز / يوليو

"آب ستور" يدعم ميزة البحث الصوتي
العرب اليوم - "آب ستور" يدعم ميزة البحث الصوتي

GMT 06:25 2018 الإثنين ,09 تموز / يوليو

تاريخ المنحوتات الحركية للإنسان سحر تقشعر له الأبدان
العرب اليوم - تاريخ المنحوتات الحركية للإنسان سحر تقشعر له الأبدان

GMT 04:44 2018 الجمعة ,29 حزيران / يونيو

الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد حلول لمشكلة الهجرة في قمة بروكسل
العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد حلول لمشكلة الهجرة في قمة بروكسل

GMT 23:24 2018 الأربعاء ,07 آذار/ مارس

سيدات سلة الأهلي المصري يحصلن على راحة من التدريبات
العرب اليوم - سيدات سلة الأهلي المصري يحصلن على راحة من التدريبات

GMT 00:29 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

هيفاء وهبي ومحاولات الإبعاد عن القاهرة عقب أزمتها
العرب اليوم - هيفاء وهبي ومحاولات الإبعاد عن القاهرة عقب أزمتها
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab