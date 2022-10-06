ألمانيا تُعلن عن تسرب في إحدى محطاتها النووية

أعلنت السلطات الألمانية في ولاية “شليسفيغ ــ هولشتاين” عن حدوث تسرب في محطة غير نشطة للطاقة النووية في برونزبوتيل بألمانيا أثناء القيام بأعمال الصيانة. وبحسب وكالات، قال تقرير سلطات الولاية:”حدث تسرب في محطة برونزبوتيل للطاقة النووية أثناء القيام بأعمال الصيانة على خط التفريغ في 28 سبتمبر 2022″.

ويجري التحقق من رصد مستويات متدنية من التلوث بالمواد المشعة في المنطقة المجاورة مباشرة لموقع التسرب.