زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يهزّ قبالة ساحل منطقة أنكود

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، مناطق تقع قبالة ساحل منطقة أنكود، المطلة على البحر الهادئ غربي تشيلي، اليوم السبت.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي وقع مركز الزلزال على بعد نحو 157 كيلومترا شمال غربي أنكود، وعلى عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أي أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.