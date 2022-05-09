زلزال يضرب شرق إندونيسيا بقوة 5.5 ريختر

شهد عدد من الدول حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثًا كثيرة، منها الزلزال الذي شهدته مدينة «توبيلو» شرق إندونيسيا، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار، فيما قدمت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، استقالتها من منصبها. وضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، غربي مدينة «توبيلو» الواقعة في جزيرة هالماهيرا شرق إندونيسيا، فيما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 56.26 كيلومتر عند خط عرض 1.7585 درجة شمالا وخط طول 127.1726 درجة شرقا.