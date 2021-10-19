هزة أرضية بقوة 6.4 درجة شعر بها سكان مصر ولبنان وفلسطين

أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 6.4 درجات هز البحر الأبيض المتوسط، في حين أفادت وسائل إعلام بأن سكان مصر ولبنان وفلسطين شعروا بالهزة.