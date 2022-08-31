ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في باكستان إلى 1162 شخصًا

ارتفع عدد قتلى الفيضانات الكارثية في باكستان باطراد في الوقت الذي تكافح فيه البلاد التي تعاني من ضائقة مالية من أجل إنقاذ ورعاية ملايين الأشخاص الذين نزحوا بسبب ارتفاع منسوب المياه.