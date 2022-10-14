زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر يهزّ قبالة بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة، اليوم الجمعة.

ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع مركز الزلزال على بعد 151 كيلومتر من مدينة كوكوبو في جزيرة بريطانيا الجديدة، وعلى عمق 71.3 كيلومتر.ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.