زلزال بقوة ست درجات يضرب جنوب الفلبين

ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر ، اليوم ، جنوب الفلبين حيث لم تعلن السلطات عن إصابات أو أضرار. وقال المعهد الأمريكي إن الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات وقع على عمق 24,6 كلم عند الساعة 12,22 (04,22 ت غ) وقد حدد مركزه على بعد كيلومترين شرق بلدة ماغسايساي في جزيرة مينداناو. وتحدث الدفاع المدني عن هزات قوية في المنطقة، موضحا أنه لم يتم الإبلاغ عن ضحايا أو أضرار على الفور.