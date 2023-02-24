العاصفة الشتوية في الولايات المتحدة تقطع الكهرباء عن مليون عميل

أسفرت العاصفة الشتوية التي تضرب 48 ولاية أميركية عن قطع الكهرباء عما يقارب مليون عميل، بالإضافة إلى قطع الأشجار والطرقات.وبحسب مواقع، امتدت تنبيهات العاصفة الشتوية، بما في ذلك تحذيرات العواصف الشتوية والعواصف الثلجية من ولاية أوريغون جنوبا إلى حدود كاليفورنيا مع المكسيك، كما وتأثرت مدينة بورتلاند بولاية أوريغون بشدة بالثلوج، ووصل ارتفاع الثلوج المتراكمة إلى أكثر من 27 سنتمترا.