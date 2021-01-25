تنبؤات بارتفاع درجة الحرارة في روسيا أواخر كانون الثاني

يرجح خبراء الأرصاد الجوية أن تسجل منطقة وسط روسيا الأوروبية درجات حرارة قياسية في الأسبوع الأخير من هذا الشهر ووفقا لمركز الأرصاد الجوية الروسي، ستؤدي كتل هوائية قادمة من البحر الأبيض المتوسط، وجزئيا من المناطق شبه الاستوائية في المحيط الأطلسي، إلى ارتفاع في درجات الحرارة وأضاف المركز أن انتقال الحرارة من هذه المناطق سيستمر خلال النصف الأول من الأسبوع، مشيرا إلى أن هذه الكتل الهوائية دافئة جدا، وتتحول وتأتي إلى وسط روسيا الأوروبية مع درجات حرارة قريبة من الحد الأقصى المسجل طوال فترة المراقبة، من 0 إلى +4 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن مثل هذا الطقس الدافئ يشكل حالة نادرة، حيث أن درجة الحرارة ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بـ 10 إلى 13 درجة مئوية ولفت إلى أنه سترتفع الحرارة في جنوب "روسيا الأوروبية" (روسيا الأوروبية هي المناطق الغربية من روسيا والتي تقع داخل قارة أوروبا)، حيث ستصل درجة الحرارة هناك إلى 10-14 درجة فوق الصفر. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع سكان غرب سيبيريا وياقوتيا يوم الأربعاء ارتفاعا حادا في درجة الحرارة. وقال المركز إنه سيتجاوز بشكل كبير المعايير المناخية، لذلك، ستصل درجة الحرارة في منطقة نوفوسيبيرسك إلى 6-10 درجات فوق الصفر، ويلاحظ نفس الوضع في منطقة تومسك وألتاي والمناطق المجاورة.