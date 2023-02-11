ظهور تصدعات بهيكل سد التلول على نهر العاصي في سوريا بسبب الزلزال المدمر

كشف الدفاع المدنى السورى عن ظهور تصدعات فى هيكل سد التلول على نهر العاصى فى ريف إدلب بسبب الزلزال، وقالت مصادر محلية سورية، إن السدّ بات معرضا للانهيار بشكل كبير، مما يهدد بغرق عدد من القرى المجاورة، بحسب سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، وافقت الحكومة السورية، الجمعة، على ايصال مساعدات إنسانية إلى مناطق خارج سيطرتها في شمال البلاد بعد مرور نحو خمسة أيام على الزلزال المدمر، وفق ما نقلت وكالة الإعلام السورية الرسمية (سانا).



