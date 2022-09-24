إعصار يجتاح وسط اليابان ومقتل شخص

ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن إعصارا اجتاح وسط اليابان اليوم السبت متسببا في هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة مما أدى إلى حدوث انهيار أرضي أدى إلى مقتل شخص واحد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن بعض أجزاء المنطقة الواقعة جنوب غربي العاصمة طوكيو شهدت أمطارا وصل منسوبها إلى 200 مليمتر خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم السبت.