 مقتل 9 أشخاص جراء عاصفة ثلجية في الولايات المتحدة

أفادت وسائل اعلام بمقتل 9 أشخاص على الأقل جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح الآن الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أنه تم تسجيل مصرع الأشخاص نتيجة للحوادث، ومعظمها حوادث المرور التي حدثت بسبب الأحوال الجوية السيئة، في ولايات أوهايو وكنتاكي وميسوري وكانساس.