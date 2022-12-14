كوريا الجنوبية تتعرض لموجة هي الأشد برودة هذا الشتاء

قالت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية في كوريا الجنوبية إن البلاد تتعرض لأبرد طقس في الموسم اليوم الأربعاء ، حيث انخفضت درجات الحرارة في الصباح إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق الداخلية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن درجات الحرارة المتجمدة مصحوبة برياح قوية، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.