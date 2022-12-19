هزة أرضية عنيفة تضرب ولاية تركيةبقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وبحسب إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية، وقع الزلزال على عمق 11.67 كم، وشعر بها سكان عدد من المناطق السورية.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.