هزة أرضية تضرب سواحل اليونان ويشعر بها سكان القاهرة, اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 07:26 صباحاً ضربت هزة أرضية بقوة 5,9 سواحل اليونان، منذ قليل، وشعر بها سكان القاهرة مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. وتعرضت جزيرة كريت، منذ قليل، لزلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في البحر المتوسط، بالقرب من سواحل مطروح. وشعر بالزلزال سكان الإسكندرية والدلتا والقاهرة ومدن القناة.

وكان زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب أول أمس الإثنين السواحل المطلة بين جزيرتى كاسوس وكريت اليونانيتين، بعد أقل من أربع ساعات على وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة. وأفاد معهد الجيوديناميك بأثينا، في بيان نقلته صحيفة "كاثميريني" اليونانية صباح أول أمس الاثنين، أن الهزة وقعت على بعد 25 كيلومترًا شمال غرب مركز الزلزال الأول وعلى عمق 6.3 كيلومتر، وتبع ذلك هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة بعد دقيقتين. وقال ميشاليس إروتوكريتوس، عمدة جزيرة كاسوس الصغيرة، والأقرب إلى مركز الزلزال، إنه لم تتضرر أي مبان في أي من الزلزالين كما لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بين المواطنين.