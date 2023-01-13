مقتل 6 أشخاص وإعلان الطوارئ في ولاية ألاباما الأميركية بسبب العواصف الرعدية

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم بسبب عواصف رعدية وإعصار اجتاح منطقة وسط ولاية ألاباما الأمريكية.وأعلنت حاكمة ولاية ألاباما كاي يفي أمس الخميس حالة الطوارئ في ست مقاطعات في ألاباما تضررت بشدة من العواصف، وهي أوتوجا وتشامبرز وكوسا ودالاس وإلمور وتالابوسا.

ودمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة منازل وتركت عشرات اللاف بدون كهرباء في أجزاء من ولايات جورجيا ومسيسيبي وألاباما.وألغت السلطات أو أجلت أكثر من 250 رحلة في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي ومطار شارلوت دوجلاس الدولي.