 العثور على جثة المفقود الثاني في سيول محافظة بحرة السعودية

عثرت الفرق الأمنية السعودية على جثة سالم البقمي المفقود الثاني في السيول التي ضربت محافظة بحرة، حيث جرفته مياه السيل الخميس الماضي.

وأفادت وسائل سعودية بأنه قد تم العثور على المركبة التي كان يستقلها بالقرب من وادي فاطمة.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني والحرس الوطني والبحرية والفرق التطوعية، بذلت جهود البحث عنه وعثر عليه متوفى في الوادي شمال المحافظة.