زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يهزّ شمال غربي الفلبين

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر شمال غربي الفلبين، اليوم الإثنين.

ووقع مركز الزلزال بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على بعد 30 كيلومترا من منطقة بوليتوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.