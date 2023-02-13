زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر المنطقة القريبة من الساحل الشمالي لبابوا غينيا الجديدة.وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط عرض 1.76 درجة جنوبا وخط طول 134.24 درجة شرقا.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.