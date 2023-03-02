زلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر في الشرق الأقصى الروسي

أفادت الهيئات المختصة الروسية بأنها رصدت زلزالا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل الروسية.

وأفاد المكتب المحلي لهيئة الجيوفيزياء الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بأن الزلزال تم رصده عند الساعة 6:29 صباح الخميس، حسب التوقيت المحلي (22:29 مساء الأربعاء بتوقيت موسكو).

ويشار إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 183 كلم إلى الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب التابعة لجزر الكوريل.

وكانت البؤرة بعمق 33 كيلومترا.ولم ترد أي معلومات عن دمار أو سقوط مصابين أو ضحايا بنتيجة الزلزال.