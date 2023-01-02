زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب جزر فيجي

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جنوب جزر فيجي. ووقع مركز الزلزال بحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل على عمق 591 كيلومتراً تحت سطح البحر. ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.