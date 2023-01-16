 إصابة 3 أشخاص في إنهيار جليدي جرف 10 متزلجين في النمسا

جرف انهيار جليدي وقع بالقرب من قرية ليخ بولاية “فورارلبرج” في أقصى غربي النمسا 10 متزلجين، ما أسفر عن إصابة 3 منهم، وفقا لما ذكرته قيادة الشرطة الإقليمية مساء الأحد.وقالت الشرطة إن اثنين من عشاق الرياضات الشتوية أصيبا بجروح خطيرة.

ووفقًا للشرطة، فإن المجموعة المكونة من 10 أفراد كانت متجهة نحو قمة الجبل المعروفة باسم “يوبينشبيتسا” بصحبة مرشد تزلج يبلغ من العمر 33 عامًا، وفجأة وقع انهيار جليدي، وجرف معه 10 من المتزلجين.