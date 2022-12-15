زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على عمق ضحل، الساحل الشرقي لتايوان اليوم الخميس، حسب ما أعلن معهد الأرصاد الجوية في الجزيرة، وقد شعر بالهزة سكان العاصمة تايبيه. وقال المعهد إن الزلزال وقع بعيد الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن مركزه يقع على بعد حوالى 30 كلم قبالة سواحل مقاطعة هالين وعلى عمق 6 كيلومترات فقط عن سطح البحر. وحسب تقدير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة وعمقه 12 كيلومترا.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.