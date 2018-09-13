الإعصار فلورنس يتراجع إلى الفئة الثانية

أعلن المركز الأميركي للأعاصير أنّ الإعصار فلورنس الذي يتقدّم باتّجاه الساحل الشرقي للولايات المتحدة خسر بعضًا من قوتّه أمس، وتراجع درجة واحدة إلى إعصار من الفئة الثانية، محذّرًا في الوقت نفسه من أنّ العواصف والأمطار التي سيتسبّب بها الإعصار ستخلّف أضرارًا جسيمة.
وقال المركز في أحدث نشرة عن سير الإعصار إن "فلورنس هو الآن إعصار من الفئة الثانية على سلّم سافير-سيمبسون" الذي يتألّف من خمس فئات تصاعدية، مشيرًا إلى أن الإعصار سيصطحب معه رياحًا تصل سرعتها إلى 175 كلم/ساعة. ومع اقتراب فلورنس من الساحل الشرقي للولايات المتّحدة يواصل سكان المناطق المهدّدة استعداداتهم لمواجهة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي سيتسبب بها.
وأصدرت السلطات أوامر إجلاء 1,7 مليون شخص في كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا. وهذه الولايات الثلاث هي المهددة أكثر بالاعصار فلورنس الذي يتقدم نحو غرب وشمال غرب البلاد بسرعة تبلغ 26 كلم في الساعة ويتوقّع أن يصل الخميس الى السواحل الاميركية، بحسب المركز الوطني للأعاصير.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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