زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب البوسنة والهرسك

هزّ زلزال قوي البوسنة والهرسك مساء الجمعة، بحسب مركز العلوم الجيولوجية الألماني «جيه إف زد» في مدينة بوتسدام بألمانيا وقال إنّ الزلزال، بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر وأشار المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.7 درجة على مقياس ريختر وكان مركز الزلزال جنوب شرق مدينة موستار ولم ترد على الفور معلومات عن أي خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.