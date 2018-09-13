حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان ،عسير ،الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة) فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك ) وزيادة في نسبة الرطوبة على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية و الغربية.