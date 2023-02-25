ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 44218 قتيلا في تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن حصيلة ضحايا الزلزال في البلاد بلغت 44218 قتيلا حتى ليل الجمعة.ولفتت "آفاد" إلى تسجيل 9 آلاف و136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية قهرمان مرعش فجر 6 فبراير الجاري.وأفادت بأن الزلزال أسفر عن مقتل 44 ألفا و218 شخصا في ولايات قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكليس وملاطية وإيلازيغ.وأكدت أن عدد الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة بلغ 528 ألفا و146 شخصا.