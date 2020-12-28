زلزال بقوة 6.8 درجات يقع قبالة ساحل تشيلي

ضرب زلزالا قوتة 6.8 درجات قبالة ساحل جنوب ووسط تشيلي اليوم حسبما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد حوالي 163 كيلومترا إلى الغرب والشمال الغربي من فالديفيا في المحيط الهادي ولم ترد تقارير فورية عن حدوث خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات مد عالية ( تسونامي ) جراء الزلزال .