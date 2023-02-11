إنقاذ 13 شخصًا وانتشال 103 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية

تمكنت فرق الحماية المدنية المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بتركيا وسورية من إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثامين 103 ضحية من تحت الأنقاض، في إطار مهمتها التضامنية بالبلدين المنكوبين، بعد الزلزال العنيف الذي سجل الإثنين المنصرم، حسبما علم لدى المديرية العامة للحماية المدنية. وتشير الحصيلة الجديدة التي تم ضبطها على السادسة مساء من نهار اليوم، إلى أن تدخلات فرق الحماية المدنية المتواجدة بتركيا وسوريا منذ