قتيلان على الأقل في المكسيك جراء الإعصار روسلين
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قتيلان على الأقل في المكسيك جراء الإعصار روسلين

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العرب اليوم - قتيلان على الأقل في المكسيك جراء الإعصار روسلين

الإعصار روسلين
مكسيكوسيتي ـ العرب اليوم

أدى الإعصار روسلين الذي ضرب الساحل الغربي للمكسيك الأحد مصنفا عاصفة قوية من الفئة الثالثة، الى مقتل شخصين على الأقل وتدمير منازل وطرق.

وقال خورخي بينيتو رودريغيز مسؤول الأمن في ولاية ناياريت للتلفزيون الحكومي إنه تم العثور على شخص ميت في روسامورادا.

من جهتها أفادت إدارة حماية المواطنين ومكافحة الحرائق في وقت لاحق بأن رجلا يبلغ الثمانين توفي عندما انهار هيكل ثقيل في منزله في جزيرة ميكسكالتيتان.

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قتيلان على الأقل في المكسيك جراء الإعصار روسلين قتيلان على الأقل في المكسيك جراء الإعصار روسلين



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