زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب أفغانستان

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي السبت، أن زلزالا قوته 5.7 درجة وقع بمنطقة هندوكوش في أفغانستان وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 209 كيلومترات. والشهر الماضي، قُتل 12 شخصاً على الأقل، إثر زلزال ضرب غرب أفغانستان والزلزال العنيف بقوة 5.3 وقع على عُمق 10 كيلومترات، وأوقع 12 قتيلاً على الأقل وألحق أضراراً جسيمة في المنازل والمحال التجارية.