ارتدادات زلزال تركيا تصل إلى المملكة الأردنية

سجل مرصد الزلازل الأردني فجر اليوم الاثنين زلزالين متتاليين على خلفية الزلزال الكبير الذي هز جنوبي تركيا.

وبلغت قوة الزلزال الأول 7.5 درجات على مقياس ريختر، ووقع في تمام الساعة 4:16 دقيقة صباحا بتوقيت الأردن في منطقة غازي عنتاب التركية وبعمق 10 كلم، حيث شعر به سكان الأردن، وتبعد منطقة الزلزال 590 كلم من مدينة عمان.

وبين المرصد ان الزلزال الثاني الذي ضرب تركيا اليوم وقع شمال مدينة أضنا بقوة 6.2 في تمام الساعة 4:28 دقيقة صباحا بتوقيت العاصمة عمان.