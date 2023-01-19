 70 جريحاً في زلزال هز شمال غربي إيران

أصيب 70 شخصاً على الأقل بجروح جراء زلزال ضرب مناطق في شمال غربي إيران قرب الحدود التركية، وفق مصادر رسمية في الدولة، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وسجلت هزة بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كلم في محافظة أذربيجان الغربية عند الساعة 13:38 دقيقة بالتوقيف المحلي (13:08 ت غ)، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.