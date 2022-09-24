الأمطار الغزيرة والفيضانات تسبب دمارا كبيرا في منطقة بوجور الإندونيسية

ألحقت الأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة بوجور الإندونيسية، أضرارا جسيمة بالبنية التحتية. وأظهر شريط الفيديو مشاهد للمنازل والشوارع المدمرة فيما يعمل عمال الإنقاذ على إصلاح ما يمكن إصلاحه.