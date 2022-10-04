مخاوف من إعصار يهدد بريطانيا بعد تحذير من عاصفة رعدية
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مخاوف من إعصار يهدد بريطانيا بعد تحذير من عاصفة رعدية

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العرب اليوم - مخاوف من إعصار يهدد بريطانيا بعد تحذير من عاصفة رعدية

إعصار
لندن ـ العرب اليوم

أصدرت المملكة المتحدة تحذيرا باللون الأصفر من العواصف الرعدية ، تحسبا لوقوع أعاصير اليومين القادمين، خاصة على المناطق المطلة على المحيط الأطلنطي.

 

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مخاوف من إعصار يهدد بريطانيا بعد تحذير من عاصفة رعدية مخاوف من إعصار يهدد بريطانيا بعد تحذير من عاصفة رعدية



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