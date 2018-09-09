عمليات إجلاء واسعة للسكان إثر حريق غابات جديد في منطقة شمال كاليفورنيا الأميركية

قالت سلطات الإنقاذ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن الجهود ما زالت تتواصل لإخماد حريق غابات جديد في شمال كاليفورنيا أتى حتى الليلة الماضية على حوالي 10 آلاف هكتار من الأراضي خلال يومين.

وذكرت السلطات أن الحريق الذي أطلق عليه "حريق دلتا" هو الأخير في سلسلة الحرائق التي اجتاحت المنطقة هذا الصيف، وذكر مسؤولون إنه متعمد.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية حيث أغلقت الطريق السريع الرئيسي وأصدرت أوامر بإخلاء المناطق الواقعة في مسار الحريق. كما أغلقت السلطات جزءًا كبيرًا من الطريق السريع الرئيسي الممتد على طول الساحل الغربي من كندا إلى المكسيك، لتجنيب السائقين النيران.

ولم ترد تقارير عن ضحايا لكن السلطات أصدرت أوامر إخلاء في ثلاث مقاطعات مهددة بالنيران، فيما بذل رجال الأطفاء مساع لاحتواء الحريق. وشاركت في الجهود أيضًا طائرات ومروحيات مزودة بمدافع ماء.

ونشرت سلطات الولاية أكثر من 1500 إطفائي لمكافحة الحريق المتوقع أن يواصل امتداده شمالاً في الساعات الـ 24 المقبلة حسب السلطات.