زلزال بقوة 5,8 درجات ضرب شمال غربي الصين

أعلن مركز شبكات الزلازل الصّيني، أنّ "​زلزال​ًا بقوّة 5,8 درجات على مقياس ريختر، ضرب مدينة دهلينغها في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي ​الصين​"، موضحًا أنّه "تمّ رصد مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات، عند ملتقى خطّ العرض 38,44 درجة شمالًا، وخطّ الطّول 97,37 درجة شرقًا". ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر ماديّة حتّى الآن وكانت قد تعرّضت عدّة مناطق مختلفة من الصين، لهزّات أرضيّة عنيفة في 4، 7 و8 كانون الثّاني الحالي، كانت أقواها يوم السبت 8 الحالي، وقُدّرت بـ6.9 درجات على مقياس ريختر.