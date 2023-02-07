هزة أرضية تضرب جنوبي كازاخستان

أفادت شبكة محطات رصد الزلازل التابعة لوزارة حالات الطوارئ الكازاخستانية بوقوع زلزال في الساعة 08:46 صباحا بالتوقيت المحلي بقوة 4.7 درجات جنوبي كازاخستان على الحدود مع الصين. وبحسب مركز رصد الزلازل، تم تسجيل الهزة الأرضية بواسطة شبكة محطات الزلازل التابعة لوزارة حالات الطوارئ، حيث يقع مركز الزلزال على بعد 375 كيلومترا شمال شرق ألماتا (عاصمة كازاخستان) في الصين. وبلغت قوة الزلزال 4.7 درجة وعلى عمق 15 كيلومترا.