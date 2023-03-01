كاليفورنيا تعلن عن حالة الطوارئ بسبب عواصف ثلجية التي تحيط بالولايات المتحدة

أدى تساقط الثلوج بكثافة في الولايات المتحدة مع عاصفتين إلى تقطع السبل بسكان الشمال الشرقي وكاليفورنيا. وتم إغلاق المدارس في جميع أنحاء جنوب نيو إنجلاند، حيث غطت الثلوج ما يصل إلى 7 أو 8 بوصات، كما أدت إلى تعقيد السفر وتم الإبلاغ عن عدد قليل من المشاكل الرئيسية على الطرق السريعة في منطقة بوسطن.

حيث أبلغت هيئة النقل بخليج ماساتشوستس عن خسائر في الطاقة أثرت على الإشارات على خطوط ومحطات متعددة. وغردت MBTA على «تويتر» حتى بعد استعادة الكهرباء، كان من المتوقع حدوث تأخيرات متبقية.كما غطى تحذير من عاصفة شتوية أجزاء من الشمال الشرقي، بما في ذلك كونيتيكت ونيويورك وماساتشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند، مع توقع تساقط ثلوج كثيفة.

ومن جهة أخرى في كاليفورنيا، أعلنت مقاطعة سان برناردينو، شرق لوس أنجلوس، حالة الطوارئ وسط حدث تساقط الثلوج الأخير بعد أن حوصر عديد من سكان الجبال في منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكرت قناة «KTLA-TV» أن الثلوج الكثيفة تسببت في تقطع السبل بمئات من سائقي السيارات على ارتفاعات أعلى.