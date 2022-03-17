الأرصاد تنشر تحذيرات للمواطنين بشأن للاستعداد المبكر لخماسين فصل الربيع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أحوال الطقس خلال فصل الربيع، والمنتظر أن يبدأ فلكيا يوم الاثنين المقبل الموافق 21 مارس، ويستمر لمدة 3 أشهر تنتهي 20 يونيو المقبل ليبدأ فصل الصيف



وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الربيع فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، ويتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة على معظم الأنحاء



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه عادة ما يشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية، وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة، وهو ما يعرف بـ رياح الخماسين، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية