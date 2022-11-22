تحذير من تسونامي بعد زلزال عنيف بقوة 7 درجات في جزر سليمان

ضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات جزر سليمان، وأصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا من خطر حصول أمواج مد عال وأصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا من خطر تعرض سواحل الأرخبيل الواقعة ضمن مسافة 300 كلم من مركز الزلزال لأمواج مد عال.

ووفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، فقد استمرت الهزة الأرضية زهاء 20 ثانية وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء في بعض من أحياء العاصمة هونيارا، في حين هرع السكان إلى الخارج وغادروا المناطق الساحلية إلى أخرى أكثر ارتفاعاً.