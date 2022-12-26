انهيار جليدي يدفن عدة أشخاص في منحدر للتزلج بالنمسا

تسبب انهيار جليدي في دفن عدد من المتزلجين على منحدر للتزلج في منطقة أرلبيرج بالنمسا. وجرى إنقاذ أحد ممارسي رياضة التزلج الشتوية ولا تزال عمليات البحث جارية عن ضحيتين آخريين.

وفي البداية افترضت السلطات أن هناك 10 متزلجين ربما يكونوا تحت الانهيار الجليدي، وذلك بناء على مقطع فيديو لأحد الشهود، ولكن تم التعرف على ثمانية من العشرة منذ ذلك الحين. حيث تمكنوا من النجاة من الانهيار الجليدي بصعوبة عندما وقع.