وفاة 11 شخصاً بانهيار أرضي خلال تجمع تكريما لأناس متوفين في الكاميرون

لقى 11 شخصا على الأقل حتفهم جراء انهيار أرضي خلال تجمع تكريما لأناس متوفين في حي شعبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وفق ما قال حاكم المنطقة للإذاعة العامة.